В пятницу, 21 января, состоялась пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

Блинкен охарактеризовал встречу как "откровенную".

Госсекретарь сразу начал угрожать санкциями, если российские солдаты перейдут границы Украины. Ответ будет "быстрым и жестким". При этом о введении санкций ещё до гипотетического вторжения России, о чем просит Зеленский, Блинкен ничего не сказал (напомним, Лавров накануне опроверг намерения России вторгаться в Украину).

Вопросы безопасности США готовы решать, но на "взаимных условиях". По этому поводу Блинкен озвучил несколько идей, "где мы можем найти точки соприкосновения".

Еще несколько тезисов Блинкена после встречи с Лавровым:

это были не переговоры, а "обмен идеями"

итоги этой встречи США будут обсуждать в Конгрессе и с НАТО.

есть возможность решить вопросы по договору о сокращении вооружений

Блинкен подтвердил слова Лаврова о том, что на следующей неделе США дадут России письменный ответ. США, правда, подают это не как ответ, а в качестве "озабоченностей по вопросам безопасности".

Также он заявил, что "Штаты не теряют время" и в самое ближайшее время увеличат поддержку Украины вооружениями.

Напомним, сегодня в Женеве стартовали переговоры Блинкена и Лаврова. Россия заявила, что не ждет прорывов, но хочет ответов по безопасности. Переговоры продлились 1,5 часа. Предполагается, что стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности.Лавров и Блинкен проводят отдельные пресс-конференции.

В частности, Лавров заявил, что США обязались на следующей неделе предоставить письменные ответы на предложения России по стратегической стабильности. Также он заявил, что "бумаги, которые подготовил Госдепартамент к сегодняшней встрече, было невозможно читать".