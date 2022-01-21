В Женеве завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры продлились 1,5 часа. Предполагается, что стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Ожидается, что Лавров и Блинкен проведут раздельные пресс-конференции. Ранее они анонсировались приблизительно на 16:00 по киевскому времени. Однако пресс-конференция главы российского МИД уже началась.

Лавров на ней заявил, что встреча изначально планировалась на 1,5 часа, поскольку стороны знали, что будут обсуждать.

"Россия в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности", - заявил Лавров.

Лавров заявил, что США обязались на следующей неделе предоставить письменные ответы на предложения России по стратегической стабильности. Также он заявил, что "бумаги, которые подготовил Госдепартамент к сегодняшней встрече, было невозможно читать".

Глава МИД РФ также сказал, что Штаты повторили уже ранее звучавшие аргументы. Кроме того, по его словам, американцы поднимали тему "вторжения" в Украину. Но, по словам, Лаврова, Россия не собирается нападать на Украину и таких планов у Москвы и не было.

Раздуванием же темы "российского вторжения" в западных СМИ, как считает Лавров, пытаются прикрыть "саботаж Киевом минских соглашений".

Напомним, "Страна" писала о том, что Блинкен заявлял, что встреча с Лавровым покажет, возможно ли ещё дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.

Также Блинкен заявлял, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, "но в случае эскалации будет дан жесткий ответ". Лавров ему на это ответил, что "прорывов" Россия тоже не ждет. А ждет конкретных ответов на предложения Москвы.

Кроме того, мы рассказывали, что перед встречей с Лавровым приезжал в Украину и что есть ряд признаков, что прилетал он конкретно по вопросу Минских соглашений и с целью принудить Киев их выполнять. После Украины госсекретарь США также был в Германии и встречался с главой немецкого МИД.