Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о том, что не ждет от завтрашней встречи в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым решения всех трудных вопросов в отношениях Украины и России, однако он выразил надежду, что эти переговоры приблизят урегулирование вокруг Украины.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Перед нами стоят трудные вопросы. Решить их быстро нельзя. Я не ожидаю, что мы их решим завтра в Женеве. Но мы можем продвинуть наше общее понимание, а это в сочетании с деэскалацией наращивания российских войск на границах Украины способно отвернуть нас от этого кризиса в предстоящие недели", - сказал Блинкен, выступая с речью в Берлине.

Госсек США также добавил, что россиянам, по его мнению, не надо бояться США и НАТО.

"Россиянам я скажу: вы заслуживаете жить в безопасности и с достоинством, как и все люди где бы то ни было, и никто - ни Украина, ни США, ни страны НАТО не ищут возможности поставить это под угрозу", - сказал Блинкен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в своем выступлении перед посольством США в Киеве Блинкен заявил о том, что Вашингтон заинтересован в мирном решении напряжения между Москвой и Киевом.

Кроме того, мы также сообщали о том, что государственный секретарь США призвал украинцев работать вместе и готовиться к "тяжелым дням" перед тем, как президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом не поддаваться панике.