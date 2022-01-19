Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал украинцев работать вместе и готовиться к "тяжелым дням" перед тем, как президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом не поддаваться панике.

Об этом Блинкен сказал во время совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в среду, 19 января.

"Украина должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям России. Не позволяйте Москве разделить вас. Это значит, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням", - заявил госсекретарь.

Слова Блинкена комментирует Тelegram-канал "Политика Страны":

"В целом это очень антизеленское заявление. И по поводу тяжёлых дней (хотя Зе призывает не паниковать). И по поводу "отбросить разногласия". Понятно, что это намёк на уголовное преследование Порошенко".

Напомним, 19 января Зеленский записал новое видео, в котором призвал не поддаваться панике.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем Блинкен приезжал в Украину и о чем он говорил с Зеленским.