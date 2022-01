Сегодня, 21 января, в Женеве стартовали ранее анонсированные переговоры между госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в Twitter.

Госсекретарь заявил, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, "но в случае эскалации будет дан жесткий ответ".

По его словам, американцы не ждут больших результатов от переговоров.

"Мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога", - сказал глава Госдепартамента.

Лавров ему на это ответил, что "прорывов" Россия тоже не ждет. А ждет конкретных ответов на предложения Москвы.

"Предложения предельно конкретны. Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. Мне очень интересно будет услышать, как США трактуют эти свои обязательства", - заявил глава МИД РФ.

