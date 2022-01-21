Сегодня, 21 января, в Женеве стартовали ранее анонсированные переговоры между госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в Twitter.

Госсекретарь заявил, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, "но в случае эскалации будет дан жесткий ответ".

По его словам, американцы не ждут больших результатов от переговоров.

"Мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога", - сказал глава Госдепартамента.

Лавров ему на это ответил, что "прорывов" Россия тоже не ждет. А ждет конкретных ответов на предложения Москвы.

"Предложения предельно конкретны. Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. Мне очень интересно будет услышать, как США трактуют эти свои обязательства", - заявил глава МИД РФ.

🇷🇺/🇺🇸 negotiations between Russian Foreign Minister #Lavrov and US Secretary of State Antony #Blinken are starting!



🎙FM Lavrov’s press briefing to follow right after the talks (arond 1 pm local time) pic.twitter.com/PkcOjCFl7Y — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) January 21, 2022

Делегации России и Америки прибыли в Женеву накануне вечером. Как ожидается, их переговоры продлятся несколько часов. После чего принято проведение пресс-конференций каждой из сторон по отдельности.

"Предполагается, что переговоры подведут итог дипломатическим усилиям января - начиная от встреч России с НАТО и США, заканчивая поездками госсекретаря в Киев и Берлин. То есть сегодня мы увидим, могут ли увенчаться чем-то переговоры о стратегической стабильности, которые проходят под слухи о "вторжении России" и угрозы "невиданных" санкций против Москвы", - писал ранее телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что Энтони Блинкен заявил о том, что не ждет от встречи в Женеве с Сергеем Лавровым решения всех трудных вопросов в отношениях Украины и России, однако он выразил надежду, что эти переговоры покажут, возможно ли все еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.

Между тем, мы также сообщали о том, что государственный секретарь США призвал украинцев работать вместе и готовиться к "тяжелым дням" перед тем, как президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом не поддаваться панике.

Мы также писали, что на фоне переговоров в Женеве "ДНР" обвинила Киев в подготовке к началу военной операции на Донбассе.