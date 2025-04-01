В апреле в Украине ожидается ряд важных изменений.

Вступают в силу новые правила бронирования, которые создают "окно возможностей" для усиленной мобилизации.

Истекает временный лимит на карточные переводы (хотя это мало что поменяет, так как лимиты на переводы ужесточились ещё более Меморандумом, заключённым банками).

Меняется порядок получения пенсий для ВПЛ, украинцев за границей и на неподконтроольных Украине территориях. Больничные будут начисляться по-другому. Подорожают тарифы Vodafone.

Подробнее об этих и других новшествах – в материале "Страны".

Новый порядок бронирования военнообязанных с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля 2024 года в Украине вступает в силу новый порядок бронирования военнообязанных. Все ранее полученные отсрочки теряют силу, а предприятия должны были подтвердить статус критичности по новым критериям, чтобы сохранить бронь сотрудников.

Ранее критичность определяла центральная власть (Минэкономики и профильные министерства). Теперь критический статус могут присваивать и областные администрации, разрабатывая собственные критерии (согласовываются с Минобороны и Минэкономики).

Компании могут получать статус критических либо через Минэкономики (если зарплата сотрудников не ниже 20 тыс. грн и нет налоговой задолженности), либо через обладминистрации по региональным правилам.

Последние достаточно долго разрабатывали свои правила признания предприятий критичными. По разным регионам они отличаются. Из-за новых правил многие предприятия не успели получить новый статус критичности. В результате их сотрудники потеряют бронь.

В приложении "Резерв+" у многих водителей появились "звездочки" – система требует обновления данных, а затем сообщает, что человек "в розыске", что делает бронь невозможной.

Все это создает для военкомов "окно возможностей" для усиленной мобилизации. Подробнее – в нашем материале.

Истекает временный лимит на карточные переводы

С 1 апреля истекает Временный лимит на карточные переводы физлиц в 150 тыс. гривен.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк временно, на полгода, установил лимит в 150 000 гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (но он не включал переводы по IBAN).

С сегодняшнего дня лимиты Нацбанка отменяют, однако практического значения для украинцев это иметь не будет. Так как с 1 февраля заработал меморандум банков, которым введены намного более жесткие ограничения на переводы.

Новый порядок выплат пенсий

С апреля 2025 года произойдут значительные перемены по пенсионным выплатам для украинцев, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Они должны проходить физическую идентификацию в банке не реже одного раза в год – до 31 декабря. Пенсионеры на ВОТ, которые не прошли идентификацию, обязаны совершать хотя бы одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев.

Пенсионеры смогут получать выплаты на счет в любом украинском банке, а не только в Ощадбанке. При этом граждане, находящиеся за границей или на ВОТ, должны проходить физическую идентификацию не реже одного раза в год – до 31 декабря.

Утверждается, что эти меры необходимы для подтверждения факта жизни пенсионера, находящегося за пределами подконтрольной территории Украины, и гарантии, что он получает средства лично.

Также пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавшим оттуда, нужно подтвердить, что они не получают пенсию от РФ. Для этого требуется подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Выплата проиндексированных страховых выплат

С 1 марта 2025 года коэффициентом 1,115 были пересчитаны ежемесячные страховые выплаты:

пострадавшим от несчастных случаев на производстве,

лицам с профессиональными заболеваниями,

тем, кто имеет право на выплату в случае смерти потерпевшего.

С апреля 2025 года начнется выплата проиндексированных сумм.

Размер повышения определяется индивидуально, в зависимости от назначенной выплаты, но максимальное увеличение составит 1500 грн.

Новые правила начисления больничных

С 4 апреля 2025 года в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" внесут изменения, которые позволят работникам получать 100% пособия по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по совместительству.

Ранее, с начала 2023 года, работники-совместители потеряли право на оплату больничных и могли рассчитывать на выплаты только по основному месту работы. Однако с апреля 2025 года страховые выплаты для совместителей будут восстановлены.

Для начисления пособия потребуется оформить листок нетрудоспособности (электронный или бумажный) и предоставить его заверенную копию по основному месту работы.

В копии должны быть указаны:

Фраза "Согласно оригиналу" (без кавычек).

Должность лица, заверяющего копию.

Подпись заверяющего.

ФИО заверяющего.

Дата заверения.

Нововведение распространяется только на страховые случаи, наступившие после 4 апреля 2025 года.

Подорожание тарифов Vodafone

С 1 апреля 2025 года бизнес-абоненты Vodafone будут платить больше за пакеты услуг. Тарифы вырастут в диапазоне от 45 до 80 грн, однако пользователи получат увеличенный объем мобильного интернета и минут на разговоры по Украине.

Обновленные тарифы: