По бронированию военнообязанных украинцев близится время "Ч". 31 марта - последний день "брони по-старому". И уже с 1 апреля все полученные ранее отсрочки "сгорают".



Чтобы продлить бронирование, предприятия должны были подтвердить статус критичности по новым критериям и заново оформить отсрочки. Новый порядок бронирования, напомним, действует с 1 декабря прошлого года. Изначально на перебронирование людей работодателям давали время до 1 марта 2025 года. Но многие в эти сроки не уложились, поэтому Кабмин продлил переходный период до 1 апреля. И вот теперь он подходит к концу.



"Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода "окно возможностей", то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.



В то же время представители бизнеса жалуются, что бронировать людей сейчас сложно, даже если формально все условия нового порядка выполняются.



Владелец группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что у многих водителей в приложении "Резерв+" появились "звездочки". Людей просят обновить данные, а затем появляется информация, что они "в розыске". Забронировать военнообязанных с таким статусом невозможно, хотя никаких повесток они не получали.



Разбирались, что будет с бронированием с 1 апреля.



Что изменилось по брони



Мы уже подробно писали о новом порядке бронирования военнообязанных, утвержденном правительством в декабре прошлого года. В постановлении №1332 изменили критерии критичности компаний, которая дает право оформлять отсрочки для сотрудников.



Ранее статус критичности "выдавало" Минэкономики и другие органы центральной власти (скажем, для аграриев - профильное министерство). По новому порядку признавать предприятия критическими могут также областные администрации. Им дали право разрабатывать свои критерии критичности предприятий (правда, их нужно согласовывать с Минобороны и Минэкономики). Это было сделано для того, чтобы те компании, которые не соответствуют общим критериям, но важны для экономики отдельных регионов, могли бронировать людей.



То есть на сегодня можно получать статус или по старому в Минэкономики (при этом есть условия - зарплата не ниже 20 тысяч гривен плюс отсутствие налоговых долгов по предприятию) или в обладминистрациях.



Последние достаточно долго разрабатывали свои правила признания предприятий критичными (это, собственно, стало одной из причин продления переходного периода до 1 апреля).



Причем, по разным регионам они существенно отличаются.



Например, во Львовской области такими критериями являются требование по налогам (чтобы предприятие уплатило за предыдущий год 0,5%-1,5% суммы бюджета территориальной общины в зависимости от общины), специализации ( коммунальные компании, предоставляющие услуги тепло - или водоснабжения и водоотвода, агропредприятия, выращивающие плодовые культуры (урожай за прошлый год не менее 75 тонн), ягоды (не менее 25 тонн), овощи (от 150 тонн), зерновые (от 500 тонн), масличные (от 250 тонн), специализирующиеся на животноводстве (содержит не менее 50 коров).

"Проходными" для брони по львовским меркам являются также компании, занимающиеся оптовой торговлей продуктами питания (оборот - от 60 млн гривен в год), те, кто экспортируют не менее 30% произведенной продукции и и т д.



Критерии от Киевской областной администрации такие: производство товаров и выполнение работ, необходимых для обеспечение территориальной общины, в том числе строительство, капремонты, ремонты образовательных учреждений, медучреждений, восстановительные работы, что должно быть подтверждено действующими договорами, наличие не менее 10 работников, юрлица, предоставляющие социальные услуги, агропредприятия, обрабатывающие не менее 15 гектаров под плодовыми или ягодными культурами или 25 гектаров под овощами или 50 гектаров под другими культурами, животноводческие хозяйства, у которых есть не менее 30 тысяч голов птицы или 500 свиней, или 100 коров, овец или коз, медучреждения, имеющие договора с НСЗУ и др.



В Ивано-Франковской области на статус критических могут претендовать предприятия, у которых работают не менее 5% участников боевых действий, людей с инвалидностью (но не менее 30 человек), объем доходов за предыдущий год не менее 50 млн гривен (для государственных и коммунальных предприятий - 20 млн), подтвержденная клиентская база - не менее 500, компания экспортирует свою продукцию (объемы не указаны), платит налогов на уровне 0,3-0,7% бюджета территориальной общины (этот критерий намного ниже, чем, например, во Львовской области), вложили в регион с начала войны инвестиций на сумму не менее 150 млн гривен и т.д. Примечательно, что об аграриях отдельно не упоминается.



Еще одно нововведение - по бронированию отдельных категорий работников. Кабмин отдельными решениями упростил процедуру для работников операторов газораспределительных сетей - к ним разрешили не применять требование по зарплате не менее 20 тысяч гривен за последний квартал (вместо этого появился критерий, чтобы зарплата была не ниже средней по региону за четвертый квартал 2021 года). Также правительство увеличило квоту по бронированию медиков с 50% до 100% для медучреждений государственной и коммунальной форм собственности.



В начале марта правительство подкорректировало требование по зарплате. Как и ранее, она должна составлять не менее 20 тысяч гривен, но не за последний квартал, как было ранее, а только за последний месяц. Кроме того, требование про 20 тысяч теперь не касается государственных и коммунальных предприятий, госпредприятий и операторов газораспределительных сетей.



Также в марте появилась норма о том, что строительные бригады провайдеров, устанавливающих сети и запланировавших на ближайший год новые стройки, а также операторов, возводящих энергонезависимые сети на автодорогах могут бронировать 100% военнообязанных.



А в конце прошлой недели Кабмин увеличит квоту бронирования для предприятий критической инфраструктуры - с 50% до 75%.

"Плюс - в этой квоте разрешали учитывать тех, кто уже мобилизован. Потому что по старой схеме сначала у меня из 100% бронировали половину, а остальным вручали повестки, затем из этих 50% снова бронировали только половину. То есть по факту реальная бронь уже сократилась до 25%. В коммунальном хозяйстве уже некому работать. Теперь же таких проблем быть не должно", - говорит Душенко.



То есть, как видно, правительство продолжило переписывать правила бронирования вплоть до конца марта. И не факт, что это последние корректировки.