Минкульт забронировал от мобилизации сотрудников телеканалов, участвующих в телемарафоне
Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило статус критически важных для экономики во время военного положения некоторым телеканалам и другим СМИ.
Об этом говорится в приказах ведомства, датированных январем и февралем.
Критически важными считаются следующие каналы:
- "Мы - Украина";
- "5 канал";
- "1+1";
- "Прямой";
- "Интер";
- ICTV;
- "Новый канал";
- "СТБ";
- "УНИАН ТВ";
- телеканалы госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".
Кроме того, указанный статус подтвердили для таких СМИ и организаций:
- "Украинская правда";
- New Voice (НВ);
- Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ);
- "Подробности";
- радио "Мелодия FМ".
Сотрудники этих СМИ получают бронь от мобилизации.
Прошлой весной в Украине разгорелся скандал из-за приказа Минкульта о бронировании сотрудников цирков.
Также большой резонанс вызвала новость о том, что Кабинет министров забронировал от мобилизации всех сотрудников 133-х общественных организаций, получающих иностранные гранты, признав их критически важными.