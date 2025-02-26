Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило статус критически важных для экономики во время военного положения некоторым телеканалам и другим СМИ.

Об этом говорится в приказах ведомства, датированных январем и февралем.

Критически важными считаются следующие каналы:

"Мы - Украина";

"5 канал";

"1+1";

"Прямой";

"Интер";

ICTV;

"Новый канал";

"СТБ";

"УНИАН ТВ";

телеканалы госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Кроме того, указанный статус подтвердили для таких СМИ и организаций:

"Украинская правда";

New Voice (НВ);

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ);

"Подробности";

радио "Мелодия FМ".

Сотрудники этих СМИ получают бронь от мобилизации.

Прошлой весной в Украине разгорелся скандал из-за приказа Минкульта о бронировании сотрудников цирков.

Также большой резонанс вызвала новость о том, что Кабинет министров забронировал от мобилизации всех сотрудников 133-х общественных организаций, получающих иностранные гранты, признав их критически важными.