Минкульт издал приказы об украинских СМИ. Фото: Википедия

Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило статус критически важных для экономики во время военного положения некоторым телеканалам и другим СМИ.

Об этом говорится в приказах ведомства, датированных январем и февралем.

Критически важными считаются следующие каналы: 

  • "Мы - Украина";
  • "5 канал";
  • "1+1";
  • "Прямой";
  • "Интер";
  • ICTV;
  • "Новый канал";
  • "СТБ";
  • "УНИАН ТВ";
  • телеканалы госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Кроме того, указанный статус подтвердили для таких СМИ и организаций:

  • "Украинская правда";
  • New Voice (НВ);
  • Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ);
  • "Подробности";
  • радио "Мелодия FМ".

Сотрудники этих СМИ получают бронь от мобилизации.

Прошлой весной в Украине разгорелся скандал из-за приказа Минкульта о бронировании сотрудников цирков.

Также большой резонанс вызвала новость о том, что Кабинет министров забронировал от мобилизации всех сотрудников 133-х общественных организаций, получающих иностранные гранты, признав их критически важными.

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