Правительство продлило до 31 марта действие отсрочки от мобилизации для работников, ранее получивших бронь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке.

"Таким образом, предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал", – пояснил министр.

Напомним, в ноябре прошлого года было принято решение, согласно которому все предприятия должны были подтвердить свой статус своей важности по новым критериям.

"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, то мы обсудили, что мы до 31 марта продолжим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага", – ранее заявлял глава правительства.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что на предприятиях фиктивно поднимают зарплаты ради брони, а работники отдают часть денег начальству.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска неприятеля впервые за долгое время продвинулись в селе Белогоровка Луганской области. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, село частично захвачено. Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами почти всей территории Луганской области летом 2022 года. Также армия РФ продвинулась со стороны Великой Новосёлки, бои подошли к деревням Бурлацкое и Скудное.

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