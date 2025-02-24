Сегодня исполнилось ровно три года началу полномасштабной войны в Украине. Анализируем итоги этого дня.

Ситуация на фронте

Российские войска впервые за долгое время продвинулись в селе Белогоровка Луганской области.

Украинский боец с позывным "Мучной", а также российские паблики заявили вчера, что ВСУ полностью утратили эту деревню. "Вражеская 7 ОМБ полностью установила контроль над Белогоровкой, продавив последние рубежи обороны, тряпки (российские флаги - Ред.) расположены западнее и северо-западнее карьера", - пишет "Мучной".

По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, село захвачено частично.

Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами почти всей территории Луганской области летом 2022 года. Деревню с тех пор удерживали ВСУ, россияне при попытках её штурма несли большие потери, поскольку Белогоровка имела хорошее положение для обороны.

За минувшую неделю россияне практически ликвидировали "мешок" на юго-запад и к западу от Курахово. Как следует из карты Deep State, они захватили всю территорию в треугольнике Андреевка - Дачное - Улаклы. Все три деревни по сути также потеряны. Сейчас идет штурм Константинополя западнее Улаклов.

"Сейчас враг планомерно подходит с востока к деревне и держит под огневым контролем единственную дорогу, которая имеет логистику, но не вся техника может доезжать, потому что враг применяет дроны на оптоволокне и подбивает ее", - пишет боец ВСУ "Мучной".

Военный обозреватель Мирошников указывает, что одновременно россияне продвигаются в районе села Разлив, чтобы обойти и зажать Константинополь с запада и оформить оперативное окружение. "Враг имел успехи в районе Разлива, но пока речь не идет о серьезном рывке", - добавил он.

Также российские войска продвинулись со стороны Великой Новосёлки. Бои подошли к селам Бурлацкое и Скудное.

Целью всего наступления РФ на участке от Константинополя до Великой Новоселки Мирошников считает село Новопавловка в Днепропетровской области. "От Константинополя до Бурлацкого из бывшего направления Великой Новоселки враг действует единым фронтом и цель одна - н.п. Новопавловка Днепровской области", - заявил обозреватель.

К обстрелам. В ночь на воскресенье Россия запустила по Украине 267 "Шахедов" - рекордное количество за всю войну, как сообщили Воздушные силы.

Украина заявила сегодня об ударе по Рязанскому НПЗ в России.

Ответ Зеленского Трампу

Впервые после жёсткой критики со стороны Трампа Владимир Зеленский вчера прокомментировал ситуацию публично. Он дал пресс-конференцию, посвящённую третьей годовщине войны и планам на 2025 год.

Но по факту это была серия ответов на вопросы, которые возникли после "разворота Трампа", который назвал Зеленского "диктатором" с низким рейтингом и призвал его пойти на выборы.

Зеленский на это ответил, что его позиция ни по одному из спорных пунктов не поменялась.

В частности, он заявил, что сделку по ресурсам на условиях Трампа он подписывать не будет. Эти условия на выходных озвучивали западные СМИ - по ним, создается фонд на полтриллиона долларов, который Украина должна будет заполнить доходами от продажи своих полезных ископаемых. Распоряжаться фондом на 100% будут американцы.

Зеленский фактически подтвердил такую суть договора и обвинил Трампа в том, что тот хочет повесить на Украину долг в 500 миллиардов долларов, и поэтому Украина подписывать таких условий не будет. Зеленский заявил, что он вообще не признает, что Украина что-либо должна Штатам за уже оказанную помощь в войне. И компенсировать эти расходы американцам не намерена. Так как то, что ранее (при Байдене) предоставлялось со стороны США было не кредитами, а грантами (то есть - безвозмездной помощью).

Формально так оно и есть, но Трамп, хотя о долге тоже прямо не говорит, тем не менее "понятийно" считает, что Америка должна компенсировать то, что давала Украине.

Отдельно Зеленский выставил требования к вероятной экономической сделке: он хочет, чтобы США получали доходы от украинских ресурсов в обмен на будущую военную и финансовую помощь - а не в качестве компенсации за уже произведённые поставки, как того хочет Трамп. В частности, президент Украины потребовал, чтобы американцы прислали в Украину три десятка систем Patriot, которые бы прикрыли основные месторождения или другие объекты.

Также Зеленский фактически потребовал от Вашингтона взять на себя обязательства вступить в войну против РФ. Он заявил, что США должны дать "стопроцентную защиту неба над Украиной". То есть - сбивать российские ракеты и самолёты над территорией Украины. На это был не согласен Байден и тем более вряд ли согласится Трамп. И он, и члены его команды заявляют, что вообще никаких гарантий безопасности Украины давать не готовы. По их мнению, это дело европейцев.

Еще одно условие Украины по "ресурсной" сделке - Зеленский хочет подписать ее на встрече с Трампом в Вашингтоне, причем она должна произойти раньше встречи президента США с Путиным.

Произойдет ли подписание и в какой форме - пока поступают противоречивые сигналы. Хотя Зеленский и говорил о том, что требования американцев непомерны, и идут переговоры, которые непонятно, когда окончатся, представитель Трампа Стивен Уиткофф заявил, что договор Украина подпишет в ближайшее время. При этом он дал понять, что соглашение будет подписано на американских условиях. "Зеленский колебался по поводу сделки, но Трамп направил ему сообщение. И он больше не колеблется", - заявил Уиткофф.

Также американские СМИ пишут, что Штаты не уступают требованию Киева включить в договор гарантии безопасности.

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила сегодня, что договоренность находится на финальной стадии.

При этом в западных СМИ звучат очень мрачные оценки относительно сути сделки.

Так, британский журнал The Economist пишет, что Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить своими недрами заявленный США долг в полтриллиона долларов за военную помощь.

Источники издания сообщили, что в последней версии соглашения об ископаемых американская сторона предлагает Украине создать фонд, в который она будет переводить половину будущих государственных прибылей от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, пока фонд не достигнет 500 миллиардов долларов. Об этом фонде уже писала газета The New York Times.

"При нынешних темпах государственных доходов на это уйдут сотни лет. Это было бы колоссальным бременем для маленькой бедной страны, более чем вдвое превышающим весь ВВП Украины", - прокомментировало новость издание.

Украинский чиновник заявил, что "если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса и линчует разъяренная толпа".

Он рассказал, что когда Украина отказалась подписывать первую версию соглашения, Дональд Трамп "послал очень высокопоставленного парня, который говорит только цифрами и без эмоций, без сочувствия, без ничего". Им были выдвинуты "неявные угрозы", а тон был "покровительственным".

"Американцы сказали: это сделка любви. Мы заботимся о вас, но вы не хотите попасть в беду", - сказал украинский источник.

Украинские чиновники называют переговоры об ископаемых вымогательством. США уже трижды меняли условия сделки — от плохих к лучшим, а затем к катастрофическим. Последний вариант, предложенный министром торговли Говардом Лютником, требует передачи ресурсов без гарантированной военной помощи.

Издание предполагает, что за отказ подписать и вторую версию соглашения против Украины могут применить ограничения, например, отключить Starlink.

"И это ещё не худшее, что может случиться. Все остальное, что произойдет позже, будет хуже", - считает украинский источник.

Сегодня вечером Трамп заявил, что сделка по ресурсам Украины будет подписана "очень скоро".

Он заявил, что США в рамках сделки вернут себе потраченные на Украину деньги (как писалось выше, Зеленский выступал против этого и требовал, чтобы оплата шла в счет будущей помощи).

"Я подчеркнул важность жизненно важной "Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные в Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу", - написал Трамп в своей соцсети.

Также он заявил, что ведет переговоры с Путиным, которые проходят "очень хорошо" и касаются не только Украины, но и совместных экономических проектов.

"В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо!", - заявил президент США.

То есть, сигналы поступают противоречивые.

Собственно, будет ли подписана сделка по недрам и в каком виде - ключевой на сегодня вопрос для того, как дальше будет развиваться вся эта ситуация. В зависимости от решения вопроса по ресурсам, США будут либо продолжать взаимодействовать с Украиной, либо могут войти в жёсткий конфликт с Киевом, не только лишив его помощи, но и применив меры принуждения.

Тем временем, разногласия между Киевом и Вашингтону и по условиям завершения войны тоже никуда не делись.

Зеленский на пресс-конференции по сути отказался от всех предложений Трампа.

В частности, от выборов и от остановки огня без предоставления Киеву гарантий безопасности. Эти гарантии он тут же перечислил: Запад должен профинансировать украинскую армию численностью 800 тысяч солдат, ввести в Украину иностранный воинский контингент и принять страну в Евросоюз (и это не считая гарантий, которых Киев требует в рамках "ресурсной" сделки).

При этом Зеленский признал, что американцы придерживаются совершенно иного мнения и требуют остановить огонь без дополнительных условий. Также Пентагон в очередной раз заявил, что американцы не будут никак участвовать в отправке военной миссии в Украину.

Иными словами, Украина продолжает настаивать на условиях, которые полностью противоречат установкам США и Трампа. При этом Зеленский дал понять, что рассчитывает на поддержку Европы в своей полемике с Вашингтоном.

"Мир опаснее, чем война": заявления лидеров ЕС в Киеве

Вчерашняя пресс-конференция Зеленского показала, что сейчас основная стратегия Киева — добиться консолидированной позиции с Европой и предъявить её Трампу. И Европа, похоже, пытается помочь в этом украинскому президенту.

Сегодня в Киев на годовщину вторжения приехали главы более, чем десятка европейских стран и почти все руководство ЕС в полном составе. Они за свидетельствовали поддержку Зеленскому по всем его разногласиям с Трампом. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, например, сказала, что поддерживает отказ Киева проводить выборы.

Интересно, что Рада сегодня в присутствии еврокомиссаров и представителей европейских стран провалила голосование, которое должно было по сути поддержать отказ от выборов (хотя прямо в заявлении этого и не говорилось). Только 218 голосов набрало заявление, в котором говорились, что Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины".

Тем не менее, европейские гости продолжали выступать как против выборов, так и против перемирия (без которого выборы невозможны). Премьер Дании Метте Фредериксен вообще заявила, что "мир более опасен, чем война".

"Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая происходит сейчас", - заявила она (Дания, напомним, сейчас в "контрах" с Трампом, который заявил претензии на Гренландию).

Ряд стран, которые посетили Киев сегодня, объявили о новых пакетах помощи Украине - как военной, так и финансовой. Также сегодня был утверждён 16-й пакет санкций против России. И, по данным СМИ, готовится новый военный пакет для Украины (брюссельские журналисты обсуждают цифру в 30 миллиардов евро).

Впрочем, из крупных европейских стран Киев сегодня посетил только лидер Испании - премьер Педро Санчез. Руководителей Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши на встрече не было.

Отметим, что в Германии только вчера прошли выборы в Бундестаг, и там скоро сменится канцлер. Макрон же сегодня поехал к Трампу говорить насчет Украины. В четверг с таким же визитом приедет в Вашингтон Стармер. Как пишет The Times, они попытаются убедить Трампа прекратить односторонние переговоры с Москвой - в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины. Какие это будут обязательства - не сообщается. Но ранее западные СМИ сообщали, что Лондон и Париж обсуждают идею ввести в Украину примерно 30-тысячный контингент, который возьмёт под охрану ключевые объекты.

Согласится на это Трамп или нет - мы обсудим ниже. Но уже сейчас понятно, что собрание в Киеве было призвано убедить Зеленского сопротивляться предложениям Трампа - обещаниями того, что Европа "не бросит" Украину и будет ее поддерживать даже в случае остановки помощи США.

Отметим, что на фоне "антитрамповской" консолидации Киева и Брюсселя, инициативы Трампа по Украине, похоже, поддержал Пекин.

Китай неоднократно приветствовал инициативы по урегулированию войны. А сегодня об этом заявил Си Цзиньпин, который созвонился с Путиным. Он сказал, что поддерживает мирные переговоры Кремля с администрацией Трампа по Украине. И что "приветствует усилия, предпринимаемые Россией и "другими заинтересованными сторонами" по урегулированию украинского кризиса".

Затем постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что сейчас "открывается окно возможностей для мирного урегулирования" и что КНР "поддерживает все усилия, направленные на достижение мира". Постпред Китая призвал все стороны содействовать переговорному процессу.

Отдельно представитель Китая обратился к Европе. "Мы надеемся, что Европа будет содействовать миру и займётся устранением коренных причин кризиса", – добавил Фу Цун.

Если Китай по итогу примет в украинском урегулировании деятельное участие на стороне Трампа и Путина ("подтянув" и страны Глобального юга) то инициативы Трампа по Украине станут еще весомее. И коалиции "Киев-Брюссель" будет сложно им оппонировать.

Сегодня Генассамблея ООН приняла незначительным большинством голосов две резолюции по войне в Украине.

Одна из них была инициирована Украиной и рядом европейских стран и содержала осуждение российского вторжения. Против нее голосовали и США, и Россия, что само по себе знаменует тектонический сдвиг в мировой геополитики, а также говорит о серьезном намерении Вашингтона восстановить отношения с Москвой.

Китай и большинство других крупных стран Глобального юга воздержались.

Вторая резолюция была инициирована США. Изначально она носила нейтральный характер, в ней не было осуждения вторжения РФ и содержался призыв к скорейшему завершению войны. Однако затем туда были внесены поправки европейских стран, критические в отношении Москвы. В результате США (также как и Китай, и Индия, и Украина) воздержались при голосовании, а Россия проголосовала против.

Четыре сценария войны

Итак, третью годовщину полномасштабной войны Украина встречает под всеобщие разговоры о скором прекращении огня и наступлении мира. Однако пока его контуры крайне размыты и перспективы довольно неоднозначны.



Накануне инаугурации Трампа в западных СМИ преобладало мнение, что главным препятствием для мирного урегулирования станет Путин. Считалось, что раз его армия владеет инициативой на фронте, то у него нет особых стимулов завершать войну. Прогнозировалось, что Трамп поэтому будет на него жестко давить всеми возможными способами. К этому призывали и в Киеве. "Путин должен почувствовать боль", - цитировала тогда британская газета The Telegraph советников Зеленского.



Но, по итогу, боль от Трампа почувствовал в первую очередь сам Зеленский. На него обрушилась жесточайшая волна критики со стороны нового президента США. Если исходить из заявлений Трампа, то именно Зеленский выглядит сейчас главным препятствием к завершению кровопролития. В то время как РФ, по словам Трампа, к переговорам о прекращении войны готова.



Сам мирный план Трампа пока не презентован, но из совокупности информации можно сделать вывод, что президент США хочет объявления перемирия в ближайшее время, затем отмену военного положения и проведение выборов, а потом – подписание мирного договора.



Зеленский уже выступил против этого (в очередной раз - вчера, о чем мы писали выше).

Как к плану "перемирие-выборы-мир" относится Россия? Западные СМИ пишут, что его уже Москва и Вашингтон согласовали. Но официально РФ этого не подтверждала. Там по-прежнему заявляют, что "просто перемирие" Россию не устраивает, а нужно "ликвидировать первопричины конфликта" (об этом сегодня сказал глава МИД Лавров). Но, с другой стороны, и прямая критика Трампа от россиян не звучит (наоборот, в его адрес пока только положительные комментарии). А к теме проведения выборов в Украине в Москве относятся позитивно. И при этом Кремль чуть ли не в ежедневном режиме заявляет, что готов сесть за стол переговоров с Украиной и даже лично с Зеленским для завершения войны.



И на таком фоне Зеленский с его постоянной критикой "мирных планов" Трампа действительно смотрится как основной "тормоз" в деле завершения войны. Что накладывается на его отказ подписать в предложенном американцами виде сделку о природных ресурсах. Все вместе это создает впечатление нарастающего конфликта между Киевом и Вашингтоном, итогом которого может стать самый опасный для Украины сценарий – продолжение войны, но уже без помощи США, что будет иметь тяжелые последствия для фронта.

Почему Зеленский противится плану американцев? Официально Банковая, как писалось выше, требует как условие прекращение огня гарантий безопасности (готовность предоставлять которые со стороны стран Запада пока сомнительна).

Неофициально в политических кругах обсуждается версия, что Зеленский требует гарантий сохранения собственной власти после завершения войны (в то время как, по данным западных СМИ, Трамп исходит из того, что власть в Украине должна поменяться). И, если такие гарантии будут получены, Зеленский пойдет на прекращение огня и подписание соглашения о завершении войны, и на сделку по недрам, и на много всего другого.

С одной стороны, Зеленский действительно является фигурой, которую трудно обойти при решении любых вопросов в Украине. За время войны он установил жесткий контроль над практически всеми процессами в стране, политическая конкуренция фактически уничтожена, большинство СМИ управляемо. Право на критику Зеленского имели до недавнего времени только лица и структуры прямо или косвенно патронируемые американским посольством и Госдепом. Но сейчас, после прекращения финансирования по линии USAID, а также из-за пертурбаций в американской власти, у Зеленского похоже, готовы покончить и с этим "оазисом демократии". Санкции СНБО против Порошенко – первые звоночки.

И отсутствие какой-либо реакции на них со стороны властей США и ЕС дают стимул Банковой активизировать усилия по окончательной зачистке остатков оппозиции и по созданию полностью подконтрольного политического и медийного поля.



Также Зеленский сейчас пытается использовать резкие заявления Трампа в своей адрес (в частности, обвинения в ответственности за начало войны), а также откровенно кабальные условия предлагаемой "сделки по недрам" для консолидации вокруг себя поддержки общества.



С другой стороны, неизвестно как поведет себя украинская элита и госаппарат, если конфликт между Зеленским и США продолжится и углубится. Сигналы поступают противоречивые. Так, например, сегодня парламент (на глазах у высоких гостей из ЕС, которые присутствовали на заседании) провалил голосование в поддержку продления полномочий президента один из показателей. Проголосовало всего 218 человека при 226 необходимых. В общем, процессы могут пойти не по запланированному Банковой сценарию.

Отдельный вопрос - ситуация в армии. Она также очень непростая (свидетельство чему - большое число случаев СЗЧ), однако пока видимых признаков критического падения управляемости, боеспособности и откровенно мятежных настроений в ВСУ не наблюдается. Но если ситуация на фронте резко ухудшится, то и настроения военных могут радикализироваться.



Впрочем, даже с учетом этих угроз, прекращение американской помощи само по себе вряд ли побудит Зеленского пойти на уступки. Для этого со стороны Вашингтона потребуется намного более жесткие меры воздействия.



Другой вопрос, что остановка американской военной помощи и нарастающий конфликт с Вашингтоном при продолжении войны ухудшает военные перспективы Украины и, со временем, может привести к тяжелейшим последствиям вплоть до обрушения фронта и заключения мира на кардинальных худших условиях, чем предлагаются сейчас.



Зеленский, безусловно, такую угрозу понимает, а потому пытается ее предотвратить, работая по двум направлениям.

Первое – над увеличением поддержки Европы. Но абсолютно непонятно способен ли ЕС сколько-нибудь ощутимо восполнить недостачу американской помощи. Более того, в европейских странах сильны настроения в пользу скорейшего завершения войны с перспективой восстановления отношения с Россией. Поэтому далеко не факт, что Европа вообще захочет в одиночку "тянуть" поддержку Украины, а не попытается договорится с РФ. В Киеве, правда, сейчас популярна идея создания альянса в составе Британии, Франции, Польши, стран Прибалтики и Скандинавии для совместного противостояния России. Но способно ли это "мини-НАТО" оказать Украине существенную помощь (особенно, учитывая нарастающие экономические проблемы в Британии и Франции) – также непонятно.

Второе направление – попытки побудить Трампа продолжить военную помощь Украине, прервать переговоры с Россией и ужесточить против нее санкции. С учетом всего того, что уже наговорил и сделал Зеленский (в том числе и по сделке по недрам), а также в виду стратегической линии команды Трампа на восстановление отношений с РФ, чтоб предотвратить дальнейшее сближение Москвы и Пекина, это выглядит очень трудной задачей, но усилия предпринимаются. В частности, в этом направлении будут действовать Макрон и Стармер в ходе визита в Вашингтон на этой неделе. Западные СМИ пишут, что они попытаются убедить Трампа прекратить двухсторонние переговоры с РФ, а также поддержать план введения европейских миротворцев в Украину после завершения войны (если Трамп данный план поддержит это ухудшит перспективы договоренностей с Россией, которая уже выступила против размещения войск стран-членов НАТО в Украине). Также активно задействовано для переубеждения Трампа и лобби ВПК в Республиканской партии. Но, повторимся, успех не гарантрован.

Однако даже если по обоим этим направлениям (американскому и европейскому) будет провал, Зеленского это вряд ли побудит согласится на предлагаемую Трампом схему "перемирие-выборы-мир" без гарантий своего сохранения у власти. Власть он просто так отдавать не намерен. Даже несмотря на очевидные риски для Украины и себя лично.

Поэтому в будущем вырисовывается четыре сценария развития событий.



Первый – Зеленский получает гарантии сохранения своей власти после завершения войны от Трампа и Путина и подписывает все (или почти все), что ему предложат США и Россия. В таком случае война закончится достаточно быстро. Правда, сможет ли затем Зеленский воспользоваться гарантиями и удержаться у власти, вопрос открытый.

Второй – США найдут способ заставить Зеленского принять условия завершения войны без гарантий его сохранения у власти. Это также приведет к быстрому завершению войны (через объявление перемирия), после чего пройдут выборы и, скорее всего, в Украине сменится власть.



Третий – Зеленский и "партия войны" на Западе убедят Трампа развернуть свою политику и продолжить военную помощь Украине, усиливая санкции против РФ. Это будет означать, что война продолжится и, более того, появляется риск ее эскалации вплоть до прямого столкновения НАТО и России с угрозой ядерной войны.



Четвертый – инерционный сценарий. Война продолжается, американская помощь Украине прекращается. Развитие событий при таком варианте во-многом зависит от того, сможет ли увеличить помощь Европа, а также от положения дел в России (сохранится ли там стабильная ситуация и не начнется ли социальное и политическое брожение из-за длительной войны). Но, в любом случае, для Украины этот сценарий создает огромные риски радикального ухудшения обстановки на фронте и, соответственно, кардинального ухудшения условий завершения войны.

Чем закончились выборы в Германии

Вчера в ФРГ прошли парламентские выборы. На них одерживает победу блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца - 28,52%. На втором месте правая "Альтернатива для Германии" - 20,8%. У нее самый большой прирост по сравнению с прошлыми выборами - 10,4%.

На третьем месте СПДГ Олафа Шольца - 16,41%. У нее самое большое падение - 9,3%. На четвертом "Зеленые" - 11,61%, что на 3,1% меньше прошлого результата.

Две партии, которые имели шансы попасть в парламент - "Свободные демократы" и "Союз Сары Вагенкнехт" - в Бундестаг, судя по всему, не проходят.

Судя по этим результатам, наиболее вероятная коалиция в новом Бундестаге будет состоять из победителя выборов - ХДС/ХСС Мерца (он станет канцлером) и СДПГ Шольца (но уже, скорее всего, без нынешнего канцлера).

На двоих у этих партий 328 мест (для большинства нужно 315).

"Зеленых" им брать в коалицию не обязательно. Тем более, что у ХДС/ХСС много было претензий к экономической программе "зеленых". А потому, вероятно, коалицию и правительство сформируют без них. Там будут только партия Мерца и социал-демократы. С ультраправой АдГ, как уже заявил Мерц, он блокироваться не будет.

Такая конфигурация коалиции означает, что существенных изменений политика Германии в отношении Украины вряд ли претерпит. Хотя Мерц и делал заявления о необходимости, например, поставок ВСУ ракет Таурус, но против этого выступают социал-демократы. А потому, вероятно, в правительстве они продолжат блокировать данный вопрос. Также как и тему конфискации замороженных российских активов, против чего выступал Шольц. Также в СДПГ традиционно сильны позиции тех, кто выступает за переговоры с Россией. Соответствующие заявления ранее делали функционеры партии на разных уровнях.

Изменения позиции социал-демократов по этим вопросам возможны разве что в случае радикальной смены всей стратегии ЕС в отношении Украины. Учитывая нарастающее напряжение в отношения по линии Украина-США и Европа-США, таких изменений исключать нельзя. Хотя какими именно они будут пока сказать трудно. Они могут быть как в виде резкого усиления поддержки Украины, так и в виде активизации усилий Европы по завершению войны.