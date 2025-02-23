После победы на выборах в Германии глава "Христианско-демократического союза" (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц спасёт центризм в правительстве ФРГ "или похоронит его навсегда".

Так расценивает политическую ситуацию в Федеративной Республике Германия газета Berliner Zeitung.

"Избиратели в нерешительности вставили ещё один патрон в револьвер истеблишмента", но если он "не выстрелит" и в этот раз, то следующие выборы выиграет "Альтернатива для Германии", – пишет газета.

Издание считает, что если Мерц не оправдает доверия населения, в следующие выборы ультраправые силы гарантированно придут к власти.

"Хотя избиратели и делают Мерца канцлером, они также удвоили результат АдГ и сделали её второй по весу силой. Намёк победителю выборов однозначный: больше никаких извинений; если мы не увидим результатов в ближайшее время, в следующий раз АдГ будет там, где сейчас находитесь вы", – говорится в тексте.

Вместе с тем издание отмечает, что Фридрих Мерц также может быть переизбран через два года (как и Олаф Шольц - Ред.).

Между тем, несмотря на победу ХДС, "Альтернатива для Германии" стала партией, которая сегодня нарастила больше всего голосов немецких избирателей.

Ее прирост с момента предыдущих выборов в Бундестаг в 2021 году составил 9,2%.

Победитель гонки - партия Мерца ХДС - выросла на 4,9%.

Остальные крупные партии ФРГ только теряли голоса. "Чемпионом" стали социал-демократы Шольца, которые просели на 9,7% голосов.

Как сообщается, за "Альтернативу для Германии" сегодня массово голосовали земли, ранее входившие в ГДР.

Карту голосования публикуют немецкие журналисты.

Напомним, Мерц считает, что в будущем ФРГ необходимо наладить хорошие отношения с Россией.

Ранее мы рассказывали, кто такой Фридрих Мерц, и сорвёт ли он переговоры об Украине.