Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за то, что последний назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Об этом немецкий политик заявил в интервью журналу Der Spiegel.

"Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в демократической легитимности", - сказал Шольц.

По его словам, Зеленский "является избранным главой Украины".

"То, что в разгар войны не могут быть проведены регулярные выборы, соответствует требованиям украинской Конституции и законам о выборах. Никто не должен утверждать что-то иное", - заявил Шольц.

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок в комментарии телеканалу ZDF назвала слова Трампа "совершенно абсурдными".

Напомним, что после критики со стороны Трампа вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил Зеленского за "ужасную" реакцию на мирные переговоры. Также Вэнс заявил, что Зеленский пожалеет о том, что "облил грязью" Трампа.

О том, что означают жесткие заявления Трампа в адрес Зеленского и какими будут последствия для Украины, мы разбирались в отдельном материале.