Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Соответствующее заявление Сибига опубликовал в соцсети X.

"Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", – написал министр иностранных дел.

Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и призвал скорее провести выборы, "иначе у него не останется страны".

Накануне Трамп потребовал выборов в Украине и заявил о рейтинге Зеленского в 4 процента.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал дезинформацией слова Дональда Трампа о том, что его рейтинг составляет 4%, а также отрицает необходимость провести выборы в Украине.

Также Зеленский намерен узнать рейтинги Трампа, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.