Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать рейтинги главы Белого дома Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Такая идея пришла ему после того, как Трамп заявил, что рейтинг самого Зеленского упал до 4%.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на Банковой.

Украинский президент намерен провести опросы в США, Турции, Польше и Британии, чтобы замерить уровень доверия к лидерам этих стран. По его словам, для него это важно.

"Все возможности соцопросов у платформ в ближайшие неделю-две, для меня это важно, мы сделаем это публичной информацией, показать доверие к президенту Украины, президенту США Трампу, к Туску, британцу (так он сказал о Стармере - Ред.), Эрдогану. Ближайших наших партнеров. Я обязательно опубликую эти цифры, для того чтобы разорвать круг дезинформационный вокруг Трампа, мы должны влиять на него", - заявил Зеленский.

На эти слова отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Даже если потужный Дмитрий Литвин (спичрайтер Зеленского - Ред.) сможет организовать потужные соцопросы, что это даст? То есть через неделю, например, будут новости: по заказу Украины был замерен рейтинг Кира Стармера или Дональда Туска, или Дональда Трампа и рейтинг доверия к ним ниже Владимира Зеленского? Как это поможет победить в войне? Просто любопытно", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Напомним, Зеленский назвал дезинформацией слова Трампа о том, что его рейтинг составляет 4%. По его словам, утром вышел опрос КМИС с 57% доверия.

Также Зеленский оспорил данные Трампа о предоставленной Украине военной помощи.