В ночь на 19 феыраля по киевскому времени Дональд Трамп выступил перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде и сделал много заявлений по поводу Украины.

Публикуем стенограмму его ответов.

Журналист: У вас есть какое-то послание для украинцев, которые после трех лет борьбы могут чувствовать себя преданными или разочарованными из-за отсутствия места на переговорах в Саудовской Аравии?

Трамп: Ну, я очень разочарован тем, что произошло. Этой войны никогда не было бы, будь я президентом… Я слышу, что они расстроены тем, что не получили места. У них было место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было решить очень легко. Даже неопытный переговорщик мог бы уладить это много лет назад. Без потери большого количества земли, без потери ни одной жизни.

Я не хочу, чтобы этих людей продолжали убивать. Это россияне и украинцы, но они люди – независимо от того, откуда они. Я считаю, что у меня есть сила положить конец этой войне. Но сейчас я слышу: "Нас не пригласили". Ну, у вас было три года. Вам следовало закончить это три года назад. Вам не нужно было это начинать. Вы могли заключить сделку. Я мог бы заключить для Украины сделку, которая оставила бы им почти всю землю. И людей не убивали бы, ни один город не разрушили бы, и ни один купол не снесли бы. Но они выбрали этого не делать. А Байден, честно говоря, понятия не имеет. Он был таким плохим, таким жалким.

Журналист: Мы слышим, что Россия хочет заставить Украину провести новые выборы, чтобы подписать любое мирное соглашение. США когда-нибудь поддержат это?

Трамп: У нас есть ситуация, когда в Украине не было выборов и действует военное положение. И украинский лидер – мне неприятно это говорить, но его рейтинг упал до 4%. И когда они хотят место за столом переговоров, разве народ Украины не должен сказать: "Знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы"? Это идет не от России. Это исходит от меня, а также от многих других стран.

Большинство городов разрушены. Здания в руинах… Россия не сделала этого в Киеве, потому что, думаю, они не хотят запускать слишком много ракет. Они разрушили 20%, но не 100%. Если бы они хотели разрушить на 100%, вероятно, это произошло бы очень быстро. Но у вас есть города, которые полностью уничтожены. Украину просто стирают с лица земли. Так что, знаете, люди устали от этого. Они хотят увидеть, чтобы что-то произошло.

Журналист: Рассмотрели бы вы вывод всех американских войск из Европы как часть мирного соглашения с Путиным?

Трамп: Никто не просил меня об этом, поэтому я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать. Но этот вопрос на самом деле никогда не поднимался.

Журналист: Поддерживаете ли вы размещение европейских миротворческих войск в Украине в рамках мирного соглашения?

Трамп: Если они хотят это сделать – это замечательно. Я полностью за. Франция об этом упоминала, Британия. Нам не придется размещать войска, потому что мы очень далеко. Но если у нас будет мирное соглашение, то с точки зрения Европы наличие там войск было бы хорошей идеей. Я вообще не возражал бы.

Как мы сообщали, Зеленский уже опроверг слова Трампа о своем рейтинге в 4%.

"Страна" анализировала, что значат заявления главы Белого дома и встреча в Эр-Рияде делегаций из США и РФ.