Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно было "начинать" войну. И упрекнул украинские власти, что у них было три года, чтобы провести переговоры.

Так глава Белого дома ответил на слова украинского президента, который раскритиковал переговоры США и России в Саудовской Аравии.

"Сегодня я услышал: "О, нас не пригласили. Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это три года назад. Вы не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку. Я мог бы заключить сделку для Украины, которая оставила бы им почти всю землю, и ни один человек не был бы убит, и ни один город не был бы разрушен. Но они решили не делать это таким образом. И президент Байден был так плох для этого", - заявил Трамп.

Также накануне Трамп потребовал выборов в Украине и заявил о рейтинге Зеленского в 4 процента. По словам Трампа, к выборам Украину толкает не Россия, а "ситуация".

Между тем западные медиа считают, что такие заявления главы Белого дома вызваны тем, что Зеленский разозлил Трампа критикой переговоров США и РФ в Саудовской Аравии.