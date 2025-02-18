Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что после переговоров США и России в Эр-Рияде стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию в Украине.

Такое заявление глава Белого дома сделал во время пресс-конференции.

"Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", - сказал Трамп

В то же время Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте конфликта с Россией.

"У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров", – объяснил президент США.

Также он сказал, что не против ввода в Украину европейских военных, но американских войск в Украине не будет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя итоги встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявила, что переговоры стали "грандиозным шагом к миру в Украине".

Напомним, переговоры делегаций США и РФ в Эр-Рияде стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки итогам разговора и договорились вести диалог дальше. Мы приводили главные заявления участников встречи.

В свою очередь Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.