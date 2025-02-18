Украина не станет выполнять ультиматум, если его выдвинут США и РФ.

Об этом во время брифинга в посольстве Украины в Анкаре заявил Владимир Зеленский.

Он сообщил, что у него сложилось впечатление, будто "США сейчас обсуждают с Россией ультиматум, который Путин поставил в начале полномасштабной войны".

"Снова об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы (то есть на выполнение ультиматумов - Ред.), откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?" - заявил Зеленский.

Напомним, по информации американских журналистов и депутата Европарламента, США и РФ сейчас обсуждают план, по которому сначала в Украине будет прекращен огонь, потом проведут выборы, а затем уже новые власти подпишут с Россией мирный договор.

При этом в Вашингтоне и Москве, как пишут СМИ, оценивают шансы Зеленского на переизбрание как низкие. Дональд Трамп "готов принять любой результат выборов", включая возможность избрания пророссийского кандидата, а Владимир Путин тоже считает такую вероятность высокой и убежден, что "любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам", сообщила журналистка Fox News.