Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в завтрашних переговорах США и РФ в Саудовской Аравии, "даже если меня попросят".

Так Зеленский ответил на вопрос об участии в переговорах в Саудовской Аравии, сообщает газета Politico.

"Мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами. Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у его величества, что он знает о темах переговоров", - добавил президент Украины.

Напомним, на завтрашних переговорах между США и РФ в Саудовской Аравии будут обсуждать старт переговоров об Украине.

США на переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результат этих переговоров, поскольку она в них не участвует. Он вообще не раз говорил о недопустимости обсуждения Украины без ее участия.

Как мы писали, накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко прибыла в Саудовскую Аравию готовить визит президента Владимира Зеленского.