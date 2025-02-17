На завтрашних переговорах между США и РФ в Саудовской Аравии будут обсуждать старт переговоров об Украине.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводят российские СМИ.

"Стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине", - сказал Ушаков.

Он отметил, что это будут двусторонние переговоры - только с участием США и России. Также он сообщил, что к нему и министру иностранных дел Сергею Лаврову с российской стороны может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который уже участвовал в переговорах со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, предшествовавших телефонному разговору Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

"Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более-менее ясны, поэтому будем исходить из этого", — сказал Ушаков российским журналистам перед вылетом в Эр-Рияд.

Напомним, США на переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Уиткофф.

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результат этих переговоров, поскольку она в них не участвует. Он вообще не раз говорил о недопустимости обсуждения Украины без ее участия.