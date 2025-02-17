О территориальных уступках со стороны России в переговорах по Украине не может быть и речи.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который завтра примет участие в переговорах с американцами.

"Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования... Территориальные уступки были сделаны Украине Советским Союзом", - сказал глава МИД РФ.

Он заявил, что хочет "послушать" представителей команды президента США Дональда Трампа на завтрашних переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, "тема территориальных уступок в контексте Украины начинает звучать в Вашингтоне" (на Мюнхенской конференции об этом сказал спецпредставитель по Украине Кит Келлог).

При этом Лавров высказался против участия Европы в переговорах.

"Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи о заморозке конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать", - сказал Лавров.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио сообщал, что первые переговоры о завершении войны пройдут между Россией и США, позже к ним подключатся Украина и Европа. Переговоры между РФ и США стартуют завтра в Саудовской Аравии, но Украины там не будет.