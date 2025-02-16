Переговоры между Соединёнными Штатами и Россией по завершению войны в Украине ещё не начались. Киев и Европа могут быть подключены к урегулированию российско-украинского конфликта позже.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CBS.

"Прежде всего, необходимо понимать, что в настоящее время никакого процесса нет. Что мы имеем на данный момент, это прошедший разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта", – пояснил Рубио.

Как утверждает госсекретарь, с началом переговоров между Вашингтоном и Москвой к мирному процессу на каком-то этапе будут подключены представители Киева и Европы. Этот этап ещё не достигнут.

"Надеюсь, мы его достигнем, так как все мы хотим завершения этого конфликта. Если нам удастся наладить реальный переговорный процесс, то в итоге мы дойдём до момента, когда нужно будет задействовать в нём Украину, поскольку именно она подверглась вторжению. Европейцы также должны будут участвовать, потому что вводили санкции против России и содействовали усилиям (по поддержке Киева - Ред.)", – сказал Марко Рубио.

Госсекретарь также отметил, что США и РФ необходимо обеспечить нормальное функционирование посольств в своих столицах для ведения переговоров по Украине.

"На самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира путём взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и в Вашингтоне. И это, безусловно, то, о чём министры иностранных дел будут говорить в обычном порядке", – сказал Рубио.

Кроме того, госсекретарь США подтвердил, что они с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время вчерашнего телефонного разговора обсуждали вчера вопрос разблокировки работы посольств.

"Я поднял вопрос о нашем посольстве в Москве, которое функционирует в очень сложных условиях. Я заговорил об этом, потому что это важно. Сложно будет взаимодействовать с Россией в чем-либо, если наше посольство не функционирует", - сказал Рубио.

Он добавил, что Лавров также высказал обеспокоенности о работе дипмиссий РФ в США. Функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне нужны для успеха переговоров об украинском урегулировании, заявил Рубио.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский требовал от Вашингтона, чтобы США сначала согласовали переговорную позицию с Киевом и только после этого начинали диалог с Москвой. Но, как следует из слов Рубио, переговорный процесс у Трампа видят совсем по-другому.

Напомним, вчера госсекретарь США Марко Рубио созвонился с Сергеем Лавровым.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог объяснил, как Трамп разделил украинское и российское направления переговоров.