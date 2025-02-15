Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог подтвердил предположение "Страны" о том, что лидер Соединенных Штатов разделил между своими помощниками украинское и российское направления по переговорам о завершении войны.

Об этом он заявил на украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

"Важно понимать, что у нас одновременно есть направление Украины и направление России. У нас представитель Уиткофф отвечает за российское направление. Я отвечаю за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится", - заявил Кит Келлог.

По его словам, американской администрацией отведено 180 дней для привлечения всех сторон к мирному процессу, предусматривающему установление долгосрочного мира с сохранением суверенитета Украины и гарантированием того, что война не начнется снова.

Напомним, именно Стивен Уиткофф летал недавно в Москву, после чего Трамп позвонил Путину.

Что касается Келлога, то ранее сообщалось, что в Москве к нему относятся с недоверием, считая его "лоббистом американского ВПК".