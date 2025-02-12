Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил с визитом Москву.

Хотя формальной причиной поездки в столицу РФ было освобождение американца Марка Фогеля, The New York Times пишет, что на самом деле Уиткофф будет заниматься непубличной дипломатией по Украине. В первую очередь - контактами с Москвой, где у него, по данным издания, были встречи с людьми Путина. Более того, американские журналисты предполагают, что Уиткофф мог иметь длительную встречу и с самим президентом РФ.

Трамп косвенно подтвердил, что поездка Уиткоффа в РФ связана с переговорами по Украине, заявив, что освобождение Фогеля "может стать очень важным элементом окончания войны".

То, что Уиткофф в качестве нового переговорщика по Украине отправился в Москву, является важным моментом сразу в нескольких смыслах.

Во-первых, это была первая поездка представителя Белого дома с момент избрания Трампа в одну из двух воюющих стран. И эта поездка состоялась в Россию, а не в Украину. Первый визит представителя Трампа в Киев произойдет лишь на днях - приедет министр финансов Скотт Бессент. Однако, судя по сообщениям СМИ, он будет обсуждать не планы по завершению войны, а другие вопросы - использование уже выделенной американской помощи, а также доступ американцев к полезным ископаемым в Украине. Переговоры по мирному урегулированию у Зеленского состоятся позже - в конце неделе на Мюнхенской конференции, куда приедет американская делегация во главе с вице-президентом Вэнсом.

Во-вторых, сам по себе визит Уиткоффа в Москву является ещё одним свидетельством, что контакты между США и Россией по Украине идут полным ходом. Причем идут не так уж и плохо, раз Путин согласился отдать Фогеля. К слову, сам Трамп позитивно высказался по этому поводу, заявив, что "мы ценим то, что сделал Путин".

В-третьих, официальным спецпосланником Трампа по переговорам с Украиной и Россией о завершении войны является Кит Келлог. Однако ранее уже сообщалось, что к нему крайне настороженное отношение в РФ, где его считают "лоббистом военно-промышленного комплекса" и полагают, что он придерживается линии западной "партии войны" по Украине и России. Поэтому, судя по всему, Трамп решил направить на переговоры с Москвой не Келлога, а своего личного друга Уиткоффа. И фактически у Вашингтона будут две параллельные миссии по мирному урегулированию в Украине: "миссия Келлога", которая будет вести переговоры с Киевом и с Европой, и "миссия Уиткоффа", который будет работать с Москвой. Правда, остаётся вопрос, будут ли обе миссии двигаться в одном направлении и предлагать Трампу (а затем и Москве, и Киеву) единое видение завершения войны, либо их подходы разойдутся (мы уже писали, что в Республиканской партии нет единства по вопросу войны и мира в Украине), что может затруднить и замедлить достижение каких-либо договоренностей.

Что касается самого Уиткоффа, то он стал широко известен после заключения сделки с ХАМАС, которую он лично курировал - в статусе представителя Трампа по Ближнему Востоку. СМИ писали, что Стивен довольно жестко "продавил" израильское руководство на сделку, организовав нужные себе встречи в Израиле, не считаясь даже с шабатом.

До похода в политику Уиткофф - выходец из еврейской семьи - был известен как крупный бизнесмен-застройщик из Нью-Йорка, а также миллиардер и личный друг Трампа. Начинал он как адвокат в сфере нью-йоркской недвижимости и имел репутацию эффективного переговорщика в этой сфере.

Во время избирательной кампании Трампа в 2024 году активно поддерживал его, выступая на съездах Республиканской партии. Также именно Уиткофф был партнером Трампа по гольфу в тот день, когда президента пытались во второй раз убить.

Сразу после избрания Трамп назначил Уиткоффа своим спецпосланником на Ближнем Востоке. Там он, как уже говорилось, сыграл ключевую роль в переговорах о прекращении огня. Сделка была подписана еще до инаугурации Трампа.