Появилось видео заявления президента США Дональда Трампа по отправке в Москву своего представителя Стивена Уиткоффа, которого западные СМИ уже назвали новым неформальным переговорщиком по Украине.

Заявление американского президента прозвучало в ходе общения с журналистами в Белом доме.

На вопрос, обсуждал ли Трамп с российским лидером Владимиром Путиным вопрос поездки Уиткоффа, президент США ответил: "Я не хочу этого говорить, я просто хочу сказать, что очень ценю то, что они позволили Марку (Фогелю - Ред.) вернуться домой".

Условия возвращения домой американца (осужденного в РФ за контрабанду наркотиков) со стороны России были "очень и очень справедливые, очень разумные".

"Не такие, как при сделках, которые вы наблюдали в последние годы. Они были очень справедливыми, и я думаю, что это приведет к тому, что завтра кого-то еще освободят, вы об этом скоро узнаете", - сказал Трамп.

По его словам, это "может стать очень важным элементом окончания войны" в Украине. Трамп также сказал, что "ценит то, что сделал Путин".

"Вы знаете, что погибли 1,5 млн солдат, молодых людей. Это ужасно, поэтому мы хотим это прекратить. Думаю, что это может быть очень важным элементом, вы можете стать значимым элементом окончания войны с Украиной. И мы ценим то, что сделал Путин", - сказал президент США.

Между тем журналист Fox Nes, как следует из стенограммы Белого дома, сделал предположение, что посланник Трампа Уиткофф мог в Москве провести длительную встречу с Путиным.

"Стив Уиткофф, по-видимому, встречался с Владимиром Путиным в течение трех с половиной часов и возвращает домой этого заложника, и что, по-моему, впечатляет", - заявил журналист Шон Ханнити.

"Что мы можем из этого почерпнуть и вложить в это? Надеюсь, это конец войны в Европе" - добавил журналист.

В ответ на это госсекретарь Марко Рубио встречи прямо не подтвердил и заявил, что "сильный президент" Трамп собирается прекратить войну в Украине.

Напомним, накануне Трамп заявил об "огромном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.

Ранее в западной прессе писали, что у президента США Дональда Трампа приостановили разработку мирного плана по Украине. Белый дом, как утверждалось, взял паузу для консультаций с европейскими союзниками.