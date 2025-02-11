Президент США Дональд Трамп заявил об "огромном прогрессе" в мирных переговорах по Украине за последнюю неделю и считает, что договоренности по завершению войны будут достигнуты.

Об этом пишет газета New York Post.

"Я думаю, что это произойдет", - сказал Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией.

"Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", - заявил президент США.

Также Трамп сообщил, что его спецпредставитель Кит Келлог вскоре отправится в Украину, передает "Радио Свобода".

По данным AFP, визит Келлога состоится 20 февраля. Ожидается, что прежде он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также президент Украины встретится на полях конференции в пятницу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

В Мюнхен также планируют приехать госсекретарь Марко Рубио и министр обороны США Пит Хегсет.

При этом Трамп сказал, что на этой неделе он поговорит с Зеленским, но CNN полагает, что это был "импровизированный ответ на вопрос о том, встретится ли Джей Ди Вэнс с Зеленским в Мюнхене".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине. По его словам, Трамп четко заявил, что "войну в Украине нужно закончить".

Западные СМИ писали, что Соединенные Штаты готовятся представить план Трампа по прекращению войны в Украине на Мюнхенской конференции. План будет представлен спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом.