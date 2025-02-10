На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью SiriusXM Patriot.

"На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить", - сказал Рубио.

Напомним, в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский поедет на конференцию в Мюнхен, где будут также специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. На конференции украинская делегация представит позицию Киева по прекращению войны и достижению "длительного и прочного мира".

Ранее агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты готовятся представить план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнётся 14 февраля. План будет представлен спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом.

В то же время Зеленский считает, что у Трампа нет официального плана прекращения войны в Украине.