Президент Украины Владимир Зеленский поедет на конференцию в Мюнхен, где будут также специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Associated Press.

По его словам, украинская делегация представит позицию Киева по прекращению войны и достижению "длительного и прочного мира".

"Для президента Владимира Зеленского и нашей команды очень важно, чтобы новая администрация США поскорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя. О том, как происходит мобилизация, какова ситуация с доставкой вооружений и техники. Коммуникация важна для выработки совместной с партнерами позиции, потому что невозможно формировать какие-либо планы по достижению мира без Украины", - подчеркнул Ермак.

При этом он отметил, что Украина хочет обсудить гарантии безопасности.

"Украина должна подойти к переговорам по установлению справедливого и продолжительного мира в сильной позиции. Также необходимы гарантии безопасности, которые сейчас являются одной из тем всех разговоров с партнерами. Украина должна получить сильные гарантии. Речь идет о том, как предотвратить любую потенциальную агрессию со стороны России. Это не та страна, которая уважает международное право, права человека. И какие-либо решения не будут работать, если они не будут обеспечены и подтверждены надежными гарантиями безопасности", - заявил руководитель ОП.

Напомним, что Ермак уже созвонился с Келлогом по телефону.

Напомним, прошла первая официальная встреча представителей Украины с Китом Келлогом, который у президента США Дональда Трампа курирует украинский вопрос.

По данным украинских СМИ, Келлог 20 февраля может приехать в Украину. Официально этого не подтверждалось.