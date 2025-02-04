Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о своем первом телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

"Обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины. Подчеркнул, что поддержка наших партнеров, прежде всего США, остается критически важной... Отдельно подняли вопросы организации личного контакта между президентами Украины и США в ближайшее время", – написал глава Офиса президента.

Ранее об этом разговоре сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

После встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Зеленский заявил, что уже есть "рабочие даты", когда "американская команда" приедет в Киев.

"У главы Офиса президента был разговор с Уолтцем и с Келлогом (спецпредставитель по Украине и РФ – Ред.), моя команда имела контакт. У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды. Будем вместе работать", – сказал украинский президент.

Сами "рабочие даты" Зеленский не назвал.

Напомним, накануне украинские издания со ссылкой на источники писали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину в середине февраля для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Первоначально визит Келлога планировался в январе, но был отменен по неизвестным причинам.