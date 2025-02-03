Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину в середине февраля для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники.

"После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - заявил источник издания.

Напомним, первоначально визит Келлога планировался в январе, но был отменен, по неизвестным причинам.

В Офисе президента назвали отмену визита Келлога "положительным сигналом".

Между тем недавно Зеленский говорил, что пока у него нет даты встречи ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с его представителем по Украине Китом Келлогом.

Как писала газета The Wall Street Journal, спецпредставителю Трампа по Украине Киту Келлогу предстоит "тяжелый путь" к мирному соглашению. И не факт, что его допустят до переговоров с Россией. Издание сообщало, что Трамп поручил Келлогу завершить войну за сто дней, но "почти никто не думает, что он сможет это сделать". Поэтому переговоры будет скорее всего на всех этапах контролировать лично президент США.