Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог подтвердил свой прогноз о прекращении войны в Украине через 100 дней.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Окончание войны в Украине - "это вопрос месяцев, но точно не лет", уверен госслужащий.

"Я уже говорил это ранее в одной из ваших программ. Я хотел бы увидеть обратный отсчет со 100 дней и понять, где мы находимся - у режима прекращения огня или у устойчивого мира. И, на мой взгляд, все зависит от того, что реально можно осуществить. Но это не будет чем-то вроде Афганистана, который длился четыре года. Это не должно превратиться в "вечный процесс". Это должно быть краткосрочным решением для обеих стран, и не только для них", - сказал Келлог.

Также он отметил, что у США есть хороший и надежный план действий для начала переговоров.

"Мы говорим о том, как оказать давление не только на Россию, но и на Украину, какие рычаги давления и стимулы предоставить обеим сторонам, чтобы у президента США были возможности добиться успеха. Сейчас мы работаем над этим, обсуждаем, формируем команду", - заявил спецпредставитель.

По словам Келлога, не только к Москве, но и к Киеву могут быть применены "рычаги давления".

На вопрос об ужесточении санкций против России и сохранении поставок оружия Украине, Келлог сказал: "Это будет решать президент США. Но я уверен, что он понимает, где нужно оказывать давление, а где - нет. Главное, что он создаст рычаги влияния как на Украину, так и на Россию. И если вы читаете между строк, то понимаете, что речь идет именно о рычагах давления".

"Он превосходный переговорщик и знает, как этим пользоваться. Сейчас мы обсуждаем с ним возможные варианты и предоставляем ему все инструменты для принятия решений", - добавил он.

Также Келлог уверен в том, что "Трамп доведет дело до конца".

Напомним, Трамп заявил, что он ведёт с Россией обсуждение о завершении войны в Украине.

"Все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я сделаю. У нас уже идут обсуждения. Мы уже начали диалог", - заявил он.

На вопрос, означает ли это уже состоявшийся разговор с Путиным, президент США ответил: "Я не хочу это говорить. Но мы уже ведем очень серьезное обсуждение с Россией".

"У нас идет серьезное обсуждение этой войны, мы пытаемся положить ей конец", - добавил президент США.

Война в Украине идет 1074-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.