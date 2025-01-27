Переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина по Украине могут быть объединены с переговорами по контролю за ядерным оружием.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Анализируя последние заявления двух президентов, издание пришло к выводу, что они намерены включить в повестку переговоров контроль над ядерными вооружениями. И у этого разговора есть дедлайн: основной договор, ограничивающий арсеналы обеих стран, истекает почти ровно через год. В случае непродления соглашения обе страны могут начать невиданную гонку вооружений.

Трамп на прошлой неделе говорил: "Мы хотим посмотреть, сможем ли мы осуществить денуклеаризацию. И я думаю, что это вполне возможно". А Путин заявил, что мог бы с Трампом "совместно искать решения ключевых проблем современности, включая стратегическую стабильность и экономику".

Последние предварительные переговоры по контролю над вооружениями были завершены незадолго до полномасштабного вторжения России. С тех пор Путин утверждал, что любые переговоры об ограничении ядерных вооружений должны также охватывать и договоренности о войне в Украине. Администрация Джо Байдена отказывалась смешивать эти два вопроса, опасаясь, что настоящей целью Путина был обмен ограничения на свой ядерный арсенал на территорию, захваченную в Украине, и другие уступки.

"Однако Трамп, похоже, открыт для более широких переговоров, а это именно то, чего хотел бы Путин, поскольку это может позволить ему пойти на этот компромисс", - пишет NYT.

Встреча Путина и Трампа, на которой будут обсуждать ядерный вопрос и Украину, может состояться без участия представителей Киева, полагает газета. Бывший сотрудник Госдепартамента Стивен Сестанович считает, что заключение сделки только с США - это также одна из желанных целей Путина.

Несколькими днями ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к разговору с президентом США. По его словам, Россия "ждет сигналов" со стороны США.

При этом выдвинутый Трампом кандидат в директоры ЦРУ Джон Рэтклифф во время слушаний в Сенате отметил, что война в Украине увеличивает "риск втягивания Соединенных Штатов в конфликт с ядерной страной".