Украина и Россия проводят ограниченные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Украинские официальные лица при этом подтверждают лишь проведение переговоров с РФ по вопросу обмена пленными и возвращения на родину украинских детей.

В конце октября СМИ уже писали, что Украина и Россия при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В день публикации этой информации и в Москве, и в Киеве ее опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что "сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности" и "даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают". А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк усомнился, что Москва согласится прекратить удары по энергетике.

Однако через несколько дней глава Офиса президента Андрей Ермак фактически подтвердил, что Украина хочет достичь договоренности с Россией о взаимном прекращении ударов по украинской и российской энергетике.