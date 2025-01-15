Россия на переговорах с Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией.

Таким будет одно из основных условий Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с вопросом".

"Также Путин хочет, чтобы страны НАТО, очевидно продолжающие поставлять оружие Украине, запретили применять его против России или для захвата территорий", – пишет издание.

По информации источников, условия России также включают сохранение за собой как минимум фактического контроля над почти 20% территории Украины, уже захваченные Россией, хотя, по словам некоторых источников, Москва открыта для обмена некоторыми территориями.

Западные издания уже сообщали, что Россия может вернуть Украине часть захваченных ею территорий в Харьковской области, оставив за собой уже захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В России официально эту информацию не подтверждала. Официальной позицией Москвы по условиям окончания войны остаются "июньские пункты" Путина, в числе которых передача под российский контроль всей территории четырех указанных выше областей.

Известно, что кандидат на пост государственного секретаря Марк Рубио также считает, что вопросы о нейтралитете Киева и возможности ослабления санкций против РФ в конечном счете будут частью переговоров по Украине.