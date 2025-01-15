Проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы.

Об этом заявил кандидат на пост Государственного секретаря США Марко Рубио от избранного президента США Дональда Трампа во время слушаний в Конгрессе.

"Эта война должна закончиться. Всем следует быть реалистами: на уступки придется пойти как России, так и Украине, и США", – считает Рубио.

Он заявил, что "официальной позицией США должно стать окончание этой войны".

Рубио считает, что у России нет шансов захватить всю Украину, но и "нереалистично верить", что Украина сможет вернуть захваченные территории.

"Проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы", - сказал Рубио.

Он также уверен, что вопросы о нейтралитете Киева и возможности ослабления санкций против РФ в конечном счете будут частью переговоров по Украине.

Рубио также процитировал Трампа, который говорил, что хочет остановить гибель людей в Украине.

"И кто бы не хотел? Разрушения в Украине экстраординарные, понадобятся поколения, чтобы все восстановить. Миллионы украинцев больше не живут на Родине и могут никогда не вернуться. Даже когда я с вами разговариваю, энергетическая инфраструктура Украины разрушается, и восстановление обойдется в сотни миллиардов долларов и несколько десятилетий", - сказал Рубио.

Ранее стало известно, что команда Трампа пересматривает подход к окончанию конфликта в Украине, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, которые проводят обсуждение этого вопроса с будущей администрацией США.