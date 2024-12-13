За последнюю неделю с разных сторон было сделано немало заявлений относительно переговорного процесса.



Избранный президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня, Владимир Зеленский фактически отверг этот призыв, заявив, что завершение войны возможно только после получения Украиной гарантий безопасности, включая членство в НАТО. Кремль утверждает, что всегда готов к переговорам, но только на условиях стамбульских соглашений (нейтральный статус Украины) и "июньских тезисов" Владимира Путина (передача России контроля над четырьмя украинскими областями, снятие санкций с РФ, "денацификация" и т.д.). Андрей Ермак сказал, что Украина сейчас к переговорам вообще не готова. Трамп раскритиковал решение Зеленского и Джо Байдена наносить удары дальнобойным оружием по РФ, назвав его глупым. Но при этом пообещал "не оставлять Украину". Эмманюэль Макрон активно продвигает тему ввода европейских войск в Украину на линию разграничения после прекращения огня (если таковое произойдет).

Что это все значит?



В реальности базовая диспозиция вокруг темы мирных переговоров по Украине, которую мы подробно описывали, за последние недели почти не изменилась. Но получила значительные уточнения.

Украинская власть и "партия войны" на Западе (которую представляют Макрон, Великобритания, "ястребы" Республиканской партии и прочие) пытаются убедить Трампа не предлагать Путину завершение войны по линии фронта, а продолжить прежнюю линию Байдена и поддержать "формулу Зеленского" с выходом на границы 1991 года. Либо если и предлагать Путину мир, то с такими условиями (вступлением Украины в НАТО, например), чтобы Кремль гарантированно отказался, что может иметь следствием резкое ухудшение отношений Трампа с Москвой и, соответственно, эскалацию в войне. В качестве аргумента для Трампа используют крах Башара Асада в Сирии как доказательство слабости Москвы. Не исключено, что ВСУ попытаются на одном из направлений тоже провести до инаугурации наступление подобно вторжению в Курскую область и предпринять некие другие шаги, чтобы показать, что РФ не так сильна, как об этом многие думают, а поэтому ей не нужно предлагать компромиссные условия мира и следует воевать дальше до победного конца.



Несмотря на публичные заявления Трампа и его соратников, которые показывают, что у избранного президента США несколько иная точка зрения на эти вопросы (большинство их предложений сводится к завершению войны по линии фронта и отказу от приема Украины в НАТО), в Киеве и в западной "партии войны" считают, что его еще можно переубедить. И определенные основания для этого есть. Например, если верить СМИ, Трамп поддержал идею ввести европейские войска в Украину. Однако пока это неофициальная информация. И не очевидно, что в итоге Трамп оставит этот пункт в своем плане, если убедится, что он будет означать срыв переговоров с Москвой на самом раннем этапе. Да и в Европе нет по этому поводу единой позиции.



Но, повторимся, активная работа по "окучиванию" Трампа продолжается. Характерно в этом плане, что ни Банковая, ни представители западной "партии войны" никак не реагируют на критику Трампа в адрес Зеленского, на троллинг со стороны сына Трампа, не ругают Трампа за предложение прекратить огонь по линии фронта (хотя ранее, тех, кто это предлагал сразу записывали в "агенты Путина"). А наоборот: все время подчеркивает, что "Трамп за Украину", "Трамп не даст спуска Путину", "Трамп очень хорошо относится к Зеленскому".



Позиция украинских властей и "партии войны" на Западе – это первая линия, на которую пытаются настроить Трампа.



Вторая линия – это позиция России.



Она состоит из двух публично заявленных пунктов. Во-первых, Москва готова к переговорам, но на основе озвученных Путиным в июне условий. Во-вторых, по мнению Москвы, Трамп, имея огромное влияние на Киев и на Запад, может их убедить принять условия Путина.

Относительно тезисов Путина (особенно насчет вывода украинских войск из четырех областей) распространена точка зрения, что это либо условия, выставленные специально для того, чтобы их отвергли, либо приглашение к торгам по принципу "проси больше, а договоримся где-то посередине".

Однако нельзя исключать (и на это указывает многое), что в Кремле действительно хотят убедить Трампа надавить на Киев и Европу, чтобы они приняли условия Путина, озвученные им в июне. На данный момент это выглядит почти фантастикой. Потому что требования к Украине вывести свои войска из четырех областей, а к США и ЕС – снять санкции такие же заведомо неприемлемые для Киева и для Запада, как для Москвы требования Украины вывести войска на границы 1991 года и выплатить репарации.

Да и сам Трамп ни одним намеком пока не давал понять, что готов рассматривать требования Путина.



С другой стороны, напряженность между США и РФ связана не только с Украиной. Есть много других, даже более важных для Трампа, аспектов, как, например, отношения с Китаем или гарантии недопущения войны между Америкой и Россией – двумя крупнейшими ядерными державами мира. А потому в такой глобальной игре нельзя на 100% исключать ни один из вариантов.

Москва, со своей стороны, тоже, вероятно, попробует подтолкнуть Трампа, Запад и Украину к движению навстречу "июньским тезисам" Путина. Например, постаравшись добиться кардинального перелома на фронте или хотя бы на одном из его участков либо нанеся катастрофический ущерб украинской энергетике.



Впрочем, судя по тому, что говорит Трамп, сам он пока склоняется к компромиссному варианту, который не устроит полностью ни украинскую власть, ни западную "партию войны", ни Кремль. То есть завершение войны по линии фронта, отказ от приема Украины в НАТО и, возможно, частичное снятие санкций с РФ.



Если именно на этой позиции будет настаивать новая американская администрация, то Банковой, скорее всего, придется согласиться с таким подходом, потому что в противном случае Киев рискует оказаться перед перспективой потери американской помощи, а, возможно, и перед полного прекращения контакта Вашингтона с Зеленским, что чревато уже и внутриполитическими проблемами для президента Украины. Вряд ли сможет в такой ситуации сыграть в свою отдельную игру и Европа. Как минимум Германия и Италия не будут против предложений Трампа. А Британия, Франция и Польша даже если и окажутся против, то только их помощи не хватит для того, чтобы Украина смогла длительное время продолжать войну.

В таком случае дальше все будет зависеть от позиции Кремля и от того, смогут ли Трамп и Путин прийти к некому компромиссу. Сигналы из Москвы поступают очень разные. Там есть своя "партия войны", которая уже приравнивает любые возможные компромиссы к "предательству и капитуляции". Но есть и немало факторов, которые могут побудить Кремль пойти на компромиссы.

Что будет, если все попытки переговоров провалятся и война продолжится?



Есть два варианта.



Первый: Трамп может просто умыть руки, сказав, что сделал все, что мог для достижения мира, а теперь, дескать, пусть они сами разбираются. После чего остановить помощь Украине или перевести ее исключительно на принцип покупки оружия за деньги. Потенциально это крайне опасный сценарий для Киева. И хотя Трамп заявил, что не оставит Украину, говорил он это в контексте усиления переговорной позиции. Что он будет делать, если переговоры провалятся, республиканец не уточнил.



Второй: Трамп решит надавить на РФ через увеличение поставок оружия Украине (или хотя бы сохранения их на прежнем уровне), усиление санкций и игру на снижение цен на нефть. Но вряд ли это побудит Кремль прекратить огонь. Скорее, война уйдёт "вдолгую". По мере затягивания войны Украина будет вынуждена понизить возраст мобилизации. Россия, возможно, объявит новую волну мобилизации. Плюс возникнет угроза эскалации войны и перерастания ее в прямое столкновение РФ и США с риском ядерного конфликта. Сценарий тоже для Украины не особо хороший. Впрочем, как и для России. Да и для мира в целом.

В сравнении с такими перспективами вариант скорейшего достижения договоренностей о прекращении войны выглядит, мягко говоря, далеко не худшим вариантом.