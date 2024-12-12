Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на данный момент Украина не готова к переговорам с РФ в контексте сильных переговорных позиций.

Об этом он заявил в интервью "Суспильному".

"Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных", - заявил глава ОП.

Он отметил, что речь идет о недостатке вооружений, а также о "четких гарантиях", что Владимир Путин через 2-3 года не нападет снова.

"Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что Украина якобы хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала", - добавил Ермак.

Напомним, накануне его советник Михаил Подоляк говорил, что война не должна закончиться за счет территориальных уступок Украины.

Полпред Польши Павел Коваль по восстановлению Украины считает, что боевые действия закончатся в первой половине следующего года, но со временем могут возобновиться.

"Сейчас кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", - заявил PAP Павел Коваль.

При этом он полагает, что война не закончится быстро, но "в лучшем случае будет прекращение огня" и конец горячей фазы конфликта. Ключевой вопрос, по его мнению, заключается в том, при каких условиях это произойдет, поскольку "размораживание" войны не будет проблемой для России.

Напомним, на днях премьер Польши Дональд Туск говорил, что мирные переговоры по Украине могут начаться этой зимой, но это "еще под вопросом".

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.