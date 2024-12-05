Вероятность мирных переговоров по Украине "очень высока", они будут вестись по сценарию корейского варианта, считает глава "госсовета" Крыма Владимир Константинов.

"Будут мирные переговоры, и мир, если он вообще возможен, как компромисс. Точно понятно, что они (Киев - Ред.) никогда не признают ни Запорожье, ни Херсон, ни Донецк, ни Луганск (российскими - Ред.). Никогда. Значит, останется в каком-то подвешенном статусе", - сказал он, добавив, что Украина признает эти города "российскими" по факту, но не де-юре.

"Это такой корейский вариант", - считает Константинов.

Для России одним из ключевых требований на переговорах, по его мнению, будет снятие санкций.

"Потому что энергоресурсы, торговля, формирование бюджетных ресурсов, финансов. Все это очень важно. Кто бы что не хорохорился, это очень важно. Для того, чтобы страна задышала хотя бы на какой-то период по многим технологическим вопросам. Напитать нашу экономику", - заявил он.

Если санкции удастся снять, что "в течение 4-5 лет мы выйдем на совершенно другую дистанцию по многим параметрам. Станем очень серьезно технологически независимой страной. Такой передых небольшой бы нам совершенно не помешал".

Ранее стало известно, что новый генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией.

Мы также сообщили, что означает выдвижение Кита Келлога спецпосланником по Украине.