Генеральный секретарь Североатлантического альянса предложил Киеву отложить любые возможные переговоры с россиянами.

Об этом сообщает издание New York Times.

Новый глава НАТО предложил Киеву не вступать в переговоры с Москвой до тех пор, пока западные союзники не смогут предоставить достаточную военную помощь, чтобы помочь ВСУ добиться успеха на поле боя и тем самым укрепить переговорные позиции Украины.

"Не стоит сейчас подробно обсуждать, как может выглядеть процесс мирного урегулирования", – заявил Рютте накануне двухдневной встречи министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Убедитесь, что у Украины есть всё необходимое, чтобы занять сильную позицию к моменту начала этих мирных переговоров. Так что я бы сказал: больше военной помощи и меньше обсуждений того, каким может быть процесс мирного урегулирования", – добавил секретарь Альянса.

Ранее глава МИД Германии высказал допущение вступления Украины в НАТО в обмен на территории.

Также мы сообщали, что партнёры Украины считают маловероятным её вступление в НАТО. В самом Альянсе тему членства назвали второстепенной.