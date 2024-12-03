"Горький опыт Будапештского меморандума". Украина не согласится на альтернативу членства в НАТО - МИД
Украина не согласится ни на какие альтернативные гарантии безопасности, кроме полноценного членства в НАТО.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 30-ой годовщины подписания Будапештского меморандума, которое было распространено на министерской встречи стран НАТО.
"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является лишь полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - заявили в МИД.
Украина обращается с призывом пригласить ее в Альянс к США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, Франции и Китаю, которые к нему присоединились, а также ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия.
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