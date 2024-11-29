Украина просит НАТО официально пригласить ее в Альянс во время заседания, которое состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига направил своим коллегам по НАТО письмо с призывом направить Киеву приглашение присоединиться к западному военному альянсу во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

В письме Украина признает, что не сможет вступить в НАТО до окончания войны, однако настаивает на приглашении, так как сейчас оно покажет президенту России Владимиру Путину, что одна из его главных целей – не допустить вступления Киева в НАТО – не может быть достигнута.

Reuters напоминает, что в НАТО заявляли о присоединении Украины и о том, что она находится на "необратимом" пути к членству, однако официального приглашения не дают и сроков его получения не называют.

Напомним, приглашение Украины в НАТО является первым пунктом "плана победы" Владимира Зеленского.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что воюющая страна не может быть принята в Североатлантический альянс.