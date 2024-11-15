Украина на ближайшем саммите НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года, вряд ли получит приглашение вступить в Альянс.

Об этом заявил в эфире телеканала TVN24 глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Ничто не говорит о том, что на ближайшем саммите НАТО в Гааге это приглашение будет", - отметил министр.

По его словам, "присоединению Украины к НАТО в этот момент" противятся не только США, но и некоторые соседи Польши.

Также министр обороны Польши упрекнул Украину в "короткой памяти" и заявил, что Варшава не будет втягиваться в войну.

"Память короткая, потому что если бы не польская помощь в первые месяцы войны, не было бы ни военной техники, ни гуманитарной помощи… И короткая память у Украины, и у президента Зеленского. Я понимаю его эмоции, понимаю ситуацию, в которой он находится. Но нельзя сказать, что Польша не делает всего возможного. Польша сделала и продолжает делать все возможное. Но есть черта, которую я никогда не перейду", - заявил министр.

По его словам, президент Владимир Зеленский требует "прийти сюда, сражаться здесь вместе с нами. Это касается не только Польши, это он говорит в более широком смысле".

Но, сказал Косиняк-Камыш, "это его роль, а наша роль заключается в том, что есть границы, которые мы не переступаем".

Напомним, в Офисе президента отрицают, что многие страны НАТО выступают против приглашения Украины.

Ранее экс-глава МИД Украины и бывший посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что при президентстве Дональда Трампа Украине будет труднее вступить в НАТО, чем при Джо Байдене.

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