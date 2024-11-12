Новый генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте угрожает исключить США из Североатлантического военного блока.

Об этом сообщает американский новостной журнал Newsweek.

"В Сети ходят слухи, будто Рютте заявил, что выкинет США из альянса из-за плана Трампа завершить войну в Украине", – пишет издание.

Ранее в Bloomberg писали, что если Трамп договорится с Путиным, НАТО и коллективную безопасность Запада ждёт мрачное будущее.

"Что касается европейской поддержки Украины, я много раз писал, что без США дело нации президента Владимира Зеленского было бы обречено. И так оно теперь и есть. Даже если военная помощь Киеву не будет немедленно прекращена, воля украинцев к сопротивлению русским тает по мере того как тает воля Запада вооружить их. Победа Трампа почти наверняка означает их поражение", - пишет колумнист информагентства Макс Гастингс.

Также, по словам киевского дипломата, при Трампе Украине будет труднее вступить в НАТО.

"Понятно, что слово президента США при принятии консенсусных решений Альянса весит много, но есть и другие союзники, которые и в лучшие годы выступали против вступления Украины", – отметил экс-глава МИД и бывший посол в Британии Вадим Пристайко.