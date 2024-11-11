В первый день на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь республиканца Каролин Ливитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, теперь Трамп сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной".

"Это включает в себя, в первый же день, усаживание Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - сказала Ливитт.

Отметим, что первым днём вступления Трампа в должность президента будет 20 января, когда состоится его инаугурация.

Напомним, что избранный президент США уже созвонился отдельно с Зеленским и Путиным.

О чем говорят последние заявления Трампа и его команды, мы анализировали в отдельном материале.

Между тем война в Украине идет уже 990-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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