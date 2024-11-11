В первый день на посту президента США Трамп хочет усадить Киев и Москву за стол переговоров
В первый день на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров.
Об этом заявила пресс-секретарь республиканца Каролин Ливитт в эфире телеканала Fox News.
По ее словам, теперь Трамп сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной".
"Это включает в себя, в первый же день, усаживание Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - сказала Ливитт.
Отметим, что первым днём вступления Трампа в должность президента будет 20 января, когда состоится его инаугурация.
Напомним, что избранный президент США уже созвонился отдельно с Зеленским и Путиным.
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