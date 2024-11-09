Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп сосредоточится на остановке войны в Украине, а не на возвращении Киеву захваченных Россией территорий.

Об этом заявил службе новостей BBC Брайан Ланза, старший советник избранного президента и стратег Республиканской партии.

По его словам, администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского высказать свою версию "реалистичного видения мира". И "это не видение победы, а видение мира".

"Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет: "Ну, у нас может быть мир только если у нас будет Крым", он покажет нам, что он несерьёзен", - сказал он.

Ланза уточнил, что возвращение Крыма Украине нереально и "не является целью Соединенных Штатов".

"Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия только тогда, когда Крым будет возвращён, у нас есть новости для президента Зеленского: Крым ушёл. И если это ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма, вы сами по себе", - добавил он.

По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

Ланза также раскритиковал поддержку, которую администрация Байдена-Харрис и европейские страны оказали Украине.

"Реальность на местах такова, что европейские национальные государства и президент Байден не дали Украине возможности и оружия для победы в этой войне с самого начала, и они не смогли снять ограничения для победы Украины", - сказал он.

Напомним, Трамп уже пообещал остановить все войны.

О стратегии Трампа по Украине мы рассказывали в отдельном материале.