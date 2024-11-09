Россия пытается быстро вытеснить украинские войска из Курской области из-за "плана Трампа". Об этом пишет Forbes.

Издание напоминает, что этот план, по данным ряда СМИ, может состоять в заморозке войны по линии фронта. Но она проходит и в Курской области, напоминает журнал.

"Если план Трампа действительно сработает - а это очень большое "если" - Россия фактически откажется от 270 квадратных миль российской земли (в Курской области - Ред.) в обмен на примерно 20 процентов территории Украины - то есть 45 000 квадратных миль - которую она оккупирует", - предполагает издание.

Именно с этим оно связывает усиление российских штурмов против украинского плацдарма в Курской области - чтобы к гипотетическим переговорам о заморозке фронта успеть вытеснить ВСУ из-под Курска.

Также Forbes писал, что предположительно, северокорейские военные вступили в бой в Курской области.

Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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