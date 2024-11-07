Советники предлагают Дональду Трампу заморозку войны по линии фронта, "закрепление" за Россией захваченных территорий, демилитаризованную зону и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет.

Об этом со ссылкой на источники в окружении избранного президента пишет The Wall Street Journal.

Советники Трампа по внешней политике предлагают ему разные решения по Украине. Но все они связаны с резким отходом от концепции поддержки "сколько потребуется" и позволения Киеву диктовать, когда начинать мирные переговоры.

Трамп еще не утвердил конкретный мирный план, и различные фракции будут бороться за влияние на его внешнюю политику. Но сам избранный президент "стремится как можно скорее закончить войну, даже если это означает принуждение Киева к значительным уступкам".

Советники республиканца "единодушно" рекомендуют заморозить конфликт, оставив за Россией примерно 20% территории Украины и "временно приостановить" попытки вступления Киева в НАТО.

По одной из идей, Киев обещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать Украину оружием.

Также после заморозки по линии фронта предлагается установить между войсками Украины и РФ демилитаризованную зону протяженностью 800 миль (1287 километров). Кто ее будет контролировать, пока неясно. Обсуждаются варианты введения миротворческих сил без участия войск США и любых финансируемых ими структур, включая ООН.

Издание напоминает, что идею демилитаризованной зоны ранее отстаивал будущий вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс.

При этом основная тяжесть военного снабжения Киева переходит на Европу.

"Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но ствол оружия будет европейским… Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не платим за это. Пусть это сделают поляки, немцы, британцы и французы", - сказал один из членов команды Трампа.

Ранее СМИ писали, что при президентстве Дональда Трампа США будут прилагать усилия для завершения войны в Украине, придерживаясь политики военного невмешательства.