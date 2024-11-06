Соединённые Штаты при президентстве Дональда Трампа будут прилагать усилия для завершению российско-украинского конфликта, придерживаясь политики военного невмешательства.

Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на заявления республиканца после того, как он объявил о планах баллотироваться в президенты.

При этом издание уточняет, что конкретного алгоритма завершения войны в Украине Трамп ни разу не озвучивал.

Не исключено, что новый американский президент может планировать расширение армии и систем противоракетной обороны, чтобы иметь возможность проводить политику "мира через силу".

В то же время Трамп критикует НАТО и высший генералитет США за отсутствие лидерства и приводит им в пример Владимира Путина и Виктора Орбана.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что при Трампе Украине будет труднее вступить в НАТО, чем при Джо Байдене.

При этом, по мнению дипломата, от изменений в политике Белого дома меньше почти не пострадают отношения Вашингтона и Лондона.

Напомним, Владимир Зеленский собирается ехать Будапешт, где Евросоюз обсудит, как жить при Трампе.