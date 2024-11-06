На Западе обсуждают возможность снятия санкций с России в сфере финансов после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом пишет газета Financial Times.

"Все разговоры сегодня утром только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции... Трейдеры западных банков внезапно задаются вопросом, можно ли теперь торговать рублем", – сказал изданию один из финансистов.

FT отмечает, что российские акции выросли в первые часы после победы Трампа, увеличив рублевый индекс MOEX ведущих российских акций на 3,6%.

"Российские энергетические гиганты "Газпром" и "Новатэк" были среди лучших, оба выросли почти на пять процентов вскоре после открытия. Онлайн-торговая площадка Ozon выросла больше всего, в то время как "Аэрофлот" на старте прибавил 6 процентов", – пишет издание.

Напомним, Москва уже заявила о готовности договариваться с Трампом.

Ранее газета The Washington Post опубликовала несколько статей о том, как избрание президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа скажется на отношениях США с Европой и Россией.