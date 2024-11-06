В Кремле заявили, что Владимир Путин не планировал поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США, но остается "открыт к диалогу".

Об этом сказал российским журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков объяснил отсутствие у президента РФ намерений поздравлять Трампа тем, что США — недружественная России страна.

"Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая вовлечена в конфликт против нашего государства", — подчеркнул он.

Он также отметил, что ухудшить отношения между странами еще сильнее невозможно — ведь они "находятся в исторически низкой точке".

Что касается войны в Украине, Песков заявил, что завершить её "в одну ночь нельзя" (напомним, это было обещание Трампа завершить войну за 24 часа сразу после избрания). Также в Москве считают, что Трамп ещё может изменить позицию по поводу войны.

"В ходе предвыборной кампании в США звучали мирные заявления, после победы они сменяют тон — в Кремле внимательно следят за ними. США в состоянии поспособствовать завершению украинского конфликта, так как разжигают его. Сделают ли они это, будет известно в январе", — сказал Песков.

О готовности сотрудничать с администрацией Трампа, только при условии достижения российских целей войны в Украине, заявил и российский МИД.

"Россия будет работать с новой Администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жёстко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что "не питают иллюзий" в отношении Трампа, "который в России хорошо известен", поскольку американская элита "независимо от партийной принадлежности придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы".

Также МИД РФ утверждает, что возвращение Трампа может "подстегнуть усиление внутренней напряжённости и ожесточение противоборствующих лагерей" в Штатах.

Итоги выборов прокомментировала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что "Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности" с новым президентом США. При этом она призвала "не ожидать многого" от победы Трампа.

Напомним, Трамп после победы заявил, что во время его каденции "войн не будет".

Между тем Владимир Зеленский и многие западные лидеры уже поздравили Трампа с победой.